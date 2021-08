Få energi til arbejdet

Se billedserie Thomas Munksgaard har siden 2013 undervist i at optimere sin energi og dermed få mest muligt ud af tiden. En ring på fingeren sidder der ikke for pyntens skyld men for at opfange signaler natten igennem om, hvordan han sover, da en god nattesøvn er alfa og omega for, hvor meget energi man har om dagen.

Erhverv - 30. august 2021 kl. 06:48 Af Af Helle Hansen Foto: Thomas Olsen

Sove, faste og gå.

Det er de tre vigtigste ting, hvis man synes, man trænger til lidt mere energi. Ernæring, bevægelse og restitution er alle vigtige, men energien trumfer alt.

Thomas Munksgaard fra Næstved har i årevis været optaget af træning, effektivisering og at optimere sin energi, og han går all in på emnet.

Siden 2013 har han drevet firmaet Mere Tid og har i en del år levet af at lære andre at få mest muligt ud af deres tid både privat og på arbejdet.

- Søvnen er det vigtigste. 98 procent af alle mennesker har brug for mellem syv og ni timers søvn hver nat, siger han. Ellers tager kroppen og følelserne over.

De dage, hvor han arbejder hjemme, tager han en middagslur.

- Det er bedre at tage en 18 minutters lur end at drikke kaffe, siger han. Efter en kort lur er man meget mere effektiv, mens kaffe kun har en effekt, hvis man holder sig på max to kopper om dagen.

- Ellers har man hele tiden koffein i kroppen og bliver immun over for effekten, siger han, der selv er til bulletproof coffee; kaffe blendet med usaltet smør og MCT-olie.

Soverum og lysterapi Stod det til ham, så skulle der indrettes soverum på arbejdspladserne, og her skulle være lysterapianlæg:

- Amerikanske undersøgelser viser, at vi opholder os indendørs 93 procent af døgnet og derfor ikke får lys nok. Det kan vi afhjælpe ved infrarød lysterapi, siger Thomas Munksgaard. Otte minutters lysterapi svarer til 80 minutters sol.

- Så det ville være ideelt for alle, som arbejder indendørs, siger han, der også anbefaler, at man motionerer, mens man arbejder. Man kan få både gåbånd og en motionscykel, som kan bruges, mens man arbejder ved computeren.

Koncentration - Storrumskontorer er ren tortur. Her er det helt umuligt at koncentrere sig, pointerer han, da det er vigtigt at kunne arbejde uden hele tiden at blive forstyrret af blandt andet mailen.

- Her kan man undgå mail- ping-pong ved at vente med at sende svaret af sted, siger Thomas Munksgaard, der ofte tidsstyrer sine mails. Og så gælder det om at skrive alle de små opgaver på en to-do-liste, så man ikke skal gå og huske på dem, mens alle store opgaver skal plottes ind i kalenderen.

Den ideelle måde at arbejde på er ifølge erhvervscoachen at arbejde koncentreret i 90 minutter og så holde en pause, hvor man går en kort tur ud og lige får en smule luft.

Air Things, der lidt ligner en brandalarm, sladrer om, hvornår der er for meget CO2 i luften, og her skal luftes ud, så der kommer ilt nok til hjernen, er også en god ting.

Bevægelse Thomas Munksgaard er stor tilhænger af en kombination af hjemmearbejde og fysisk fremmøde på arbejdspladsen. Selv arbejder han hjemme tre dage om ugen.

- Så kan man bruge pauserne, hvor man alligevel skal bevæge sig, til at få hængt noget vasketøj op eller lige støvsuge lidt, nævner han som en af fordelene. Og selvfølgelig, at man undgår transporten frem og tilbage.

- Det andet minder om dengang i 1920erne, hvor man skulle møde ind på fabrikken hver dag, siger han.

Og så er der lige det med forskellen på at være effektiv og produktiv:

- Det kan godt være, at du fik lavet et masse overspringshandlinger, men hvis man skal være produktiv, så handler det om at lave de opgaver, som skal løses, understreger han. Og det gør man altså bedst, når man er udhvilet og har masser af energi.