Se billedserie Hos virksomheden Foss i Hillerød kan besøget betyde åbningen af endnu et marked i Østafrika. Foto: Margaret Mukhaye Magera

FOSS vil udvide i Afrika

Erhverv - 24. september 2021 kl. 15:22

Forbrugerne i østafrikanske byer stiller højere og højere krav til fødevaresikkerhed, og det kan betyde, at Hillerød-virksomheden FOSS udvider sine aktiviteter til endnu et afrikansk land. Det fortæller virksomheden i en pressemeddelelse.

Landbrug og Fødevarer har i samarbejde med den danske ambassade i Uganda arrangeret et eksportfremstød i Rwanda og Uganda for danske virksomheder indenfor blandt andet behandling af fødevarer, fødevareteknologi og kvalitetskontrol af fødevarer. Delegationen var i Rwanda i begyndelsen af september. Udover at møde mulige samarbejdspartnere og kunder fik virksomhederne et øget kendskab til det rwandiske marked og netværk blandt førende forretningsfolk.

FOSS producerer udstyr til at vurdere og kontrollere kvaliteten i fødevarer, hovedsageligt i mejeriprodukter, korn, foderstoffer men også i kød, korn, olie og sukker. For eksempel kan mælk med fordel screenes løbende i produktionen, fra landmanden afleverer den rå mælk til mejeriet, til mælken står på bordet hos forbrugeren. Foss har mulighed for at screene mælken på op 19 forskellige indikatorer på samme instrument på 45 sekunder. Med traditionelle metoder tester man på 4-6 parametre og får svar indenfor 16-18 timer. Tidsfaktoren er specielt vigtig for mejeriprodukter. 85 procent af verdens mælkeproduktion testes med udstyr fra Foss, og virksomheden er i dag etableret i Kenya og Uganda.

- Vi ønsker at udvide vores aktiviteter i Østafrika. Det ser vi gode muligheder i, og derfor er det naturligt for os at deltage i delegationen til Rwanda, så Foss på sigt kan etablere sig der, siger Michael Vinther Møller, salgsmanager i Hillerød for Foss.

Han forventer, at virksomhedens plads i delegationen har givet adgang til højtstående embedsmænd, vigtige spillere og mulige kunder fra mejerisektoren. Indtil videre er aktiviteten i Rwanda beskeden. Foss har kun solgt nogle enkelte produkter til et universitet i Rwanda, og der er også udfordringer for en virksomhed som Foss.

- Vores teknologiske løsninger er ikke blandt verdens billigste, erkender Michael Vinther Møller.

