FLSmidth køber tysk mineforretning for 2,4 milliarder

Den danske ingeniørkoncern FLSmidth har indgået en aftale om at overtage de mineaktiviteter, der ligger i den tyske virksomhed Thyssenkrupp.

Købet kommer til at koste FLSmidth godt 2,4 milliarder kroner. Det oplyser det danske selskab i en meddelelse til fondsbørsen torsdag.

FLSmidth er leverandør til mine- og cementindustrien og er derfor afhængig af, at der er fornuftig aktivitet inden for de to industrier.

Aktiviteterne, som FLSmidth overtager fra Thyssenkrupp, arbejder også med at levere til mine- og cementindustrien.

De opkøbte aktiviteter ligger i selskabet TK Mining, som ifølge FLSmidths chef, administrerende direktør Thomas Schulz, bliver et perfekt match.

- TK Mining og FLSmidth er et perfekt match, og jeg er stolt over at kunne annoncere denne aftale om at slå os sammen, siger Thomas Schulz.

TK Mining har aktiviteter i 24 lande og har tæt på 3400 medarbejdere.

Til sammenligning har FLSmidth aktiviteter i mere end 60 lande og har omkring 10.600 medarbejdere.

Sidste år omsatte FLSmidth for 10,6 milliarder kroner i sin mineforretning.

Sammenlagt med TK Mining når omsætningen inden for minedelen op på 16,4 milliarder kroner.

- Dette er en ægte game-changer, der giver os mulighed for at accelerere vores vækstambitioner inden for mineindustrien, siger Thomas Schulz.

Handlen mellem FLSmidth og Thyssenkrupp ventes at blive afsluttet i anden halvdel af 2022.

Handlen er betinget af de relevante myndigheders godkendelse.