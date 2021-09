FH: Barselsmodel vil give kvinder bedre karrieremuligheder

- Vi synes, at vi har fundet den rigtige balance, hvor vi sætter hegnspæle til fordel for ligestillingen i Danmark ved at skabe øremærkning, så far bliver en større del af forældreskabet i første del af babyens liv.

- Samtidig får vi skabt mulighed for fleksibilitet for familien, siger Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Aftalen betyder, at moren som nu har ret til fire ugers barsel inden fødslen og begge forældre har to uger efter fødslen.

Derefter har begge forældre ret til yderligere ni ugers øremærket barsel. Hvis faren ikke bruger de 11 uger, vil de bortfalde.

Formålet med aftalen er blandt andet at fremme ligestillingen, fortæller Majbrit Berlau.

- Vi håber, at vi med den her aftale vil kunne opnå ligestilling i familierne, når man skal tilrettelægge barsel og orlov, samtidig med at der vil være fremdrift på ligestillingen for kvinder - både når det kommer til ligeløn og karrieremuligheder, siger hun.

Det skal ifølge Majbrit Berlau rette op på årtiers ulighed.

- Vi har i årtier kunne se, at den ulige fordeling af barsels- og forældreorlov, hvor mor tager langt det meste, har været en af de strukturelle barrierer for et ligestillet forældreskab, men også for kvinders ligestilling på arbejdsmarkedet, siger hun.

Barselsreglerne er i dag sådan, at alle gravide har ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen og derefter 14 ugers barselsorlov.

Far har ret til to ugers orlov, der skal holdes i de første 14 uger efter fødslen.

Derudover kan forældrene dele 32 ugers forældreorlov mellem sig.

Aftalen mellem FH og DA er et indspil til de politiske forhandlinger om øremærket barsel.

Ordningen er samtidig en implementering af EU's orlovsdirektiv, som også indeholder andre orlovselementer.

Folketingets partier skal efter planen forhandle øremærket barsel i efteråret.

Direktivet skal nemlig implementeres senest 1. januar 2022.

Et implementeringsudvalg nedsat af regeringen, der består af Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet og en række af arbejdsmarkedets parter, skal arbejde med at gennemføre direktivet.

DA og FH er med i implementeringsudvalget, der ventes at komme med deres indstilling til Folketinget inden for kort tid.

Derefter skal Folketingets partier forhandle en lov på plads.