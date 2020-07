FAKTA: Vestagers store skattesager

Der er onsdag faldet dom i EU-Kommissionens milliardskattesag mod Apple og Irland. Landet har ifølge EU-Kommissionen givet Apple ulovlig statsstøtte ved at lade selskabet betale for lidt i skat.

Skattesagen mod Apple er ikke den eneste store skattesag, som EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, de seneste år har stået i spidsen for.

Flere internationale virksomheder har været under Vestagers lup for skattesnyd i visse EU-lande.

Her er nogle af Vestagers store skattesager:

* Apple (2014-2020)

Vestager kommer i 2016 frem til, at Irland har givet ulovlige skattefordele til Apple, og kræver at Apple betaler 13 milliarder kroner svarende til cirka 100 millioner kroner i ekstra irske skatter.

Irland har gennem hele forløbet nægtet at tage imod penge, fordi landet ikke mener, der er foregået noget ulovligt. Apple vil ikke betale det store skattesmæk og indbringer sagen for EU-Domstolen i 2019.

Onsdag har EU-Domstolen afgjort, at Apple og Irland vinder sagen.

* Nike (2014-)

EU-Kommissionen har siden 2014 undersøgt sportsmærket Nikes skatteforhold. I januar 2019 konkluderer Vestager, at Nike betaler for lidt i skat på grund af ulovlige aftaler med Holland.

Vestager åbner sag mod Holland, som kan ende med at skulle opkræve milliarder af kroner i skat fra Nike med tilbagevirkende kraft siden 2004.

* Amazon (2014-)

I 2017 konkluderer EU-Kommissionen, at Luxembourg har givet den amerikanske techgigant Amazon ulovlige skattefordele. Landet bliver pålagt at opkræve 250 millioner euro svarende til 1,86 milliarder kroner af Amazon.

Luxembourg nægter og har appelleret afgørelsen.

* Starbucks (2015-2019)

I 2015 konkluderer EU-Kommissionen, at Holland har givet skattefordele til kaffekæden Starbucks. Derfor kræver den, at Starbucks skal betale 25,7 millioner euro svarende til lidt under 200 millioner kroner til Holland.

Men i en afgørelse fra EU-Domstolen i september 2019 lyder det, at "EU-Kommissionen ikke har været i stand til at bevise, at Starbucks havde en fordel". Derfor blev sagen mod Holland og Starbucks afvist.

* Fiat (2015-2019)

EU-Kommissionen konkluderer i 2015, at regeringen i Luxembourg har givet bilfirmaet Fiat Chrysler en særlig skatteaftale. Derfor skal Luxembourg kræve 30 millioner euro svarende til cirka 224 millioner euro fra bilfabrikanten.

EU-Domstolen stadfæstede EU-Kommissionens afgørelse mod Fiat Chrysler i september 2019.

* Energikæden Engie (2016-)

Vestager konkluderer i juni 2018, at Luxembourg har givet det franske energiselskab Engie skatteaftaler, der betyder, at selskabet er sluppet for billigt i skat.

Derfor skal Luxembourg kræve 120 millioner euro i skat fra selskabet. Det svarer til næsten 900 millioner kroner.

Kilder: EU-Kommissionen, EU-Domstolen, Ritzau og Reuters.