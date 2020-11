FAKTA: Udviklingen af vacciner tager normalt flere år

Coronavaccine viser lovende takter i et fase tre-studie. Læs mere om vejen til godkendelse her.

Selskaberne Pfizer og Biontech har mandag offentliggjort foreløbige resultater fra deres forsøg med en coronavaccine.

Den har vist sig at have en effekt i mere end ni ud af ti tilfælde. Derfor forventer selskaberne at søge om en nødgodkendelse i USA i den tredje uge af november.

Men hvilke faser skal et lægemiddel igennem, før det bliver godkendt til brug? Det kan du blive klogere på her:

* Der ligger normalt flere års arbejde, forud for at et lægemiddel testes på mennesker, og det siden kan blive godkendt til brug.

* Først skal der vises en effekt af det i laboratorieforsøg. Er der overbevisende resultater, bliver det testet på dyr.

* Her stoppes mange forsøg, fordi midlet ikke er effektivt eller har uacceptable bivirkninger.

* Er det ikke tilfældet, kan det testes på mennesker. Det skal godkendes af myndighederne i landet, hvor det sker.

* I den første fase i det kliniske forsøg testes det på få - ofte omkring ti personer. Det kan være frivillige, raske personer.

* I den anden fase skrues op for antallet af testpersoner - cirka 100 personer.

* I den tredje fase undersøges medicinen i en stor gruppe under mere dagligdagsforhold. Det varer typisk flere år, og flere tusinde personer deltager.

* Herefter kan selskabet, der udvikler medicinen, sende en ansøgning om at få det godkendt. Den skal indeholde dokumentation for virkning.

* Det er derefter op til myndighederne at vælge, om det sker. I Danmark er det enten Lægemiddelstyrelsen eller EU-Kommissionen, der skal godkende medicinen.

* Når midlet herefter er godkendt til salg, starter den fjerde fase. Her optimeres anvendelsen af medicinen.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen.