FAKTA: USA's centralbank sænker renten trods gode tider

* Centralbanken har til opgave at fastlægge en pengepolitik, så økonomien er afbalanceret, og beskæftigelsen er så høj som muligt, samtidig med at priserne (inflationen) udvikler sig stabilt.

* Et af dens primære redskaber til at opnå det er renten på udlån til bankerne.

* Den kan sænke renten i et forsøg på at stimulere økonomien. Det kan eksempelvis være med til at øge forbruget og få gang i investeringerne.

* I gode tider kan købe- og investeringsiveren dog skabe en situation, hvor forbrug og investeringer i for høj grad baseres på lånte penge - og hvor prisen på eksempelvis aktier eller boliger ikke står mål med værdien.

* Det betegnes som en boble. Her kan centralbanken hæve renten, og dermed forhøje prisen på at låne penge og investere. Dermed lægges en dæmper på økonomien, der ikke overopheder.

* For nuværende går det godt for amerikansk økonomi. Men centralbanken er bange for, at opsvinget ikke vil fortsætte på grund af stigende økonomisk usikkerhed.

* Usikkerheden skyldes blandt andet handelskonflikten mellem USA og Kina. Derudover er erhvervslivets investeringer dæmpet betydeligt, og boligmarkedet har vist svaghedstegn.

* Da centralbankens rentesænkninger tager noget tid om at slå igennem, har banken vurderet, at den vil handle nu for at hjælpe med at holde gang i økonomien.

* Onsdagens sænkelse er den anden i år. Sidste år hævede centralbanken renten fire gange. I alt er den hævet ni gange siden finanskrisen.

* Under finanskrisen sænkede centralbanken renten mange gange, så den gik fra over fem procent i 2007 til et spænd på 0,00 til 0,25 fra 2009.

* Først i 2016 begyndte banken igen at hæve renten.

Kilder: Ritzau, NPR, Reuters, AP og senioranalytiker ved Danske Bank Mikael Olai Milhøj.