FAKTA: Tre firmaer har allerede et datacenter i Danmark

Microsoft har mandag offentliggjort planer om at etablere en datacenterregion på Sjælland. En datacenterregion består af flere datacentre, der er forbundet.

En række andre store it-selskaber har allerede et datacenter i Danmark. Få et overblik her:

* Facebook: Har et datacenter i Odense på 56.000 kvadratmeter. Centret blev taget i brug i september 2019. Facebook har annonceret, at centrets to bygninger i 2023 bliver suppleret af en tredje bygning.