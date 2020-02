FAKTA: Transportansatte får mere i løn og ekstra barsel

3F og Dansk Industri er nået til enighed om en ny overenskomst, der sætter rammerne for 40.000 ansatte på transportområdet.

Læs her, hvad de transportansatte kan se frem til med den nye aftale:

* Timeløn: Normaltimelønnen stiger 3,20 kroner per time 1. marts 2020, 3,20 kroner per time 1. marts 2021 og 3,15 kroner per time 1. marts 2022. Heraf kan 0,50 kroner af lønstigningen hvert år udmøntes via lokale lønforhandlinger.