FAKTA: To tunge erhvervsdrenge vil blive til en

Læs mere om de to organisationer, der nu forventeligt vil blive en, her:

De to erhvervsorganisationer er betydelige spillere på arbejdsmarkedet og i det danske samfund.

De to store lobby- og interesseorganisationer Dansk Industri og Dansk Byggeri planlægger en fusion.

- I 1992 blev Dansk Industri en koordineret erhvervsinteresseorganisation og arbejdsgiverorganisation.

- Dansk Industri varetager sine medlemmers "arbejdsgiver- og politiske interesser - både lokalt og globalt".

- Efter en række fusioner med andre organisationer har Dansk Industri nu omkring 11.000 medlemsvirksomheder.

- Medlemsvirksomhederne er organiseret i en række branchefællesskaber som eksempelvis DI Energi, DI Handel eller DI Fødevarer.

- Dansk Industris medlemmer har samlet over 440.000 ansatte.

- Dansk Industri har hovedsæde i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København og har omkring 550 medarbejdere.

* Dansk Byggeri:

- Dansk Byggeri er resultatet af fusionen af organisationerne Danske Entreprenører og Byggeriets Arbejdsgivere i 2003.

- Dansk Byggeri er dermed en kombineret erhvervsinteresseorganisation og arbejdsgiverorganisation.

- Organisationens formål er at hjælpe medlemmerne til at "udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen, konkurrenceevnen og indtjeningen."

- Dansk Byggeri har omkring 5600 medlemmer inden for byggebranchen med samlet omkring 70.000 medarbejdere.

- Dansk Byggeri er organiseret geografisk i ni forskellige regioner og fagligt i 29 sektioner.

- Dansk Byggeri har hovedsæde på Nørre Voldgade ved Nørreport i København.

Kilder: Dansk Industri og Dansk Byggeri.