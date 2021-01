FAKTA: Tesla-stifter kan få aktiekursen til at svinge via Twitter

Tesla har netop fremvist sit første årlige overskud, efter at selskabet kom ud af 2020 med et overskud på cirka 4,4 milliarder kroner.

Virksomheden producerede cirka en halv million biler sidste år ifølge det norske medie e24.

Her følger fakta om Elon Musk:

* Musk er en sydafrikanskfødt canadisk-amerikansk forretningsmagnat, ingeniør, opfinder og investor. Han flyttede til Canada som 17-årig.

* Han grundlagde Tesla i 2003.

* Han er blandt andet kendt for at være meget aktiv på det sociale medie Twitter.

* Flere gange har hans udmeldinger skabt store bevægelser i Teslas aktiekurs.

* I maj sidste år skrev han på Twitter, at Teslas kurs "efter hans mening" var for høj, hvilket gav et dyk på 10 procent, der svarede til 102 milliarder kroner i markedsværdi.

* Tweetet betød, at hans personlige formue svandt med omkring 19 milliarder kroner.

* Musk er også stifter af rumfartsselskabet SpaceX, som i 2020 sendte en bemandet rumkapsel op til Den Internationale Rumstation (ISS).

* Musk stiftede SpaceX i 2002.

* Han er desuden medstifter af e-handelstjenesten Paypal. PayPal blev i 2002 solgt til eBay for 1,4 milliarder dollar.

Kilder: Ritzau, Wall Street Journal og tesla.com.