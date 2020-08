FAKTA: Sådan vil regeringen finansiere tidlig pension

Finanssektoren skal betale mere end halvdelen af de penge, der skal sikre ret til tidlig pension. Læs her.

Regeringen vil bruge omkring tre milliarder kroner på, at personer med lange arbejdsliv kan trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

I første omgang vil regeringen frem til 2022 finansiere tidlig pension via råderummet, som er penge fra statens forventede overskud frem mod 2025.

På længere sigt er det forhøjelse af skatter og afgifter, som skal sikre, at tusindvis vil kunne trække sig op til tre år tidligere fra arbejdsmarkedet.

Her er et overblik over regeringens forslag til finansiering:

- Særlig ekstraskat for den finansielle sektor. 1500 millioner kroner.

- Løbende beskatning af værdistigninger på virksomheders ejendomme. 850 millioner.

- Forhøjelse af skatten på indkomster på aktier, der stiger til 45 procent fra 42 procent. 650 millioner kroner.

- Loft på ti millioner over fradrag i selskabsskat for høje lønninger. 100 millioner.

Kilde: Regeringen.