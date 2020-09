FAKTA: Sådan vil it-kæmpe producere sin egen grønne el

Den første af op til seks datacenterbygninger med en længde på 350 meter står færdig. Apple er ved at fylde datalagerhallerne med servere, som skal køles konstant. It-selskabet har forpligtet sig til at bruge grøn strøm hertil.

It-giganten Apple er i færd med at åbne sit nybyggede datacenter i Foulum uden for Viborg.

Læs mere her:

* Apple vil i løbet af 2020 producere CO2-fri strøm nok til at drive det nyåbnede datacenter. Det sker med el fra sol og vind. Overskudsstrøm sælges på markedet.

* Gennem udvikleren European Energy opstiller Apple to MHI Vestas 164-møller i Vindtestcenter Måde ved Esbjerg. Området er testområde for havvindmøller, der her afprøves på land.

* Møllerne er nogle af verdens største med cirka 200 meter til øverste vingetip. De to møller har en kapacitet på hver 8,4 megawatt (MW). De ventes at producere grøn strøm fra nytår.

* På Hanstholmvej nordvest for Thisted lufthavn har Apple - også gennem udviklerselskabet European Energy - opført et solcelleanlæg, som allerede er i drift.

* Solcellerne fylder et område på 57 hektar (cirka 80 fodboldbaner) og har en kapacitet på 42 MW. Dermed får Apple en samlet kapacitet på 58,8 MW grøn strøm fra sol og vind.

Kilde: Apple