FAKTA: Sådan skal virksomheder undgå coronasmitte

To meters afstand og digitale møder skal bremse coronasmitte hos private virksomheder. Læs mere her.

Efter påske kan ansatte i private virksomheder, der har arbejdet hjemme de seneste uger, så småt vende tilbage på arbejdspladsen.

Det bliver dog ikke helt den samme hverdag som før coronavirusset. De danske virksomheder skal indrette arbejdspladserne, så man undgår coronasmitte.

Læs retningslinjerne her:

* Tilrettelæggelse af arbejdet:

- Virksomheder skal tilstræbe, at en del af de ansatte fortsætter med hjemmearbejde en tid endnu, hvor det ikke går for hårdt ud over produktiviteten.

- Ansatte i særligt udsatte grupper opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra.

- Der skal være mindst to meters afstand mellem de ansatte, som er på job.

- Der skal så vidt muligt være forskudte mødetider, så ikke for mange ansatte er på arbejde på samme tid og skal bruge offentlig transport til og fra arbejde samtidig.

- Virksomheder skal begrænse fysiske møder og bruge digitale løsninger.

- Man skal nøje overveje forretningsrejser og kurser. Det skal så vidt muligt ske digitalt.

* Indretning af arbejdspladsen:

- Lokaler skal indrettes, så der er afstand. Der skal være retningslinjer for ophold i store rum, brug af kantine, brug af mødelokaler og fysiske møder.

- Kantinerne skal indrettes, så der er tilstrækkelig afstand. Der bør lukkes for siddende spisning i større virksomheders kantiner, hvor flere afdelinger kan mødes på tværs.

* Adfærd og hygiejne:

- Alle ansatte skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

- Der skal være være retningslinjer for håndtering af krav om afstand i forbindelse med sociale aktiviteter.

- Der er vand og sæbe og så vidt muligt håndsprit tilgængeligt for alle ansatte.

- Virksomheden skal sikre grundig rengøring med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændere og bordoverflader.

- Virksomheder, hvor de ansatte ikke har faste pladser, skal sørge for grundig rengøring af den enkelte plads, når en ansat tager hjem og bliver afløst af en anden.

Kilde: Erhvervsministeriet.