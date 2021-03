FAKTA: Sådan skal man forstå bnp-tallet

Bnp ventes at vokse 1,4 procent, efter at der i december blev spået en vækst på 2,9 procent.

Her er en oversigt over, hvad bnp dækker over.

* Bruttonationalproduktet, bnp, er et udtryk for aktiviteten og størrelsen af et lands økonomi.

* Bnp er en opgørelse af værdien af alle de varer og serviceydelser, der bliver solgt, minus værdien af de råvarer, der er blevet brugt til at producere dem.

* Stigninger eller fald i bnp viser derfor, om økonomien vokser eller skrumper. Det vil sige, om vi bliver rigere eller fattigere.

* De første indikatorer peger på, at Danmarks bnp sidste år skrumpede med 3,7 procent. Det er den største nedtur i dansk økonomi siden finanskrisen i 2009.

* Året før i 2019 var bnp på 2335 milliarder kroner - det hidtil højeste.

* Siden 1966 er Danmarks bnp gennemsnitligt vokset omkring 2 procent om året.

* Kun i enkelte perioder har væksten været lav eller negativ. Senest væksten var negativ inden 2020, var under finanskrisen i 2008-2009.

* Den negative vækst på 4,9 procent i 2009 var den største nedtur i dansk økonomi siden Anden Verdenskrig.

Kilde: Danmarks Statistik.