FAKTA: Sådan kan der gribes ind på boligmarkedet

Rådet varslede, at der til næste møde, som finder sted mandag, formentlig ville komme en henstilling om et indgreb.

I marts udtrykte Det Systemiske Risikoråd - statens finansielle risikoovervåger - bekymring for udviklingen på boligmarkedet.

Men hvad kan et potentielt indgreb være? Se her, hvad der tidligere er foreslået.

* Udbetalingskrav

Et af de steder, der kan skrues, er udbetalingskravet ved boligkøb, som blev indført i 2015.

Det betyder, at der skal lægges mindst fem procent af købesummen i udbetaling, når man køber en bolig.

Du skal altså minimum have 100.000 kroner til udbetaling, hvis du vil købe et hus til to millioner kroner.

Ændres det til for eksempel ti procent, skal der i udbetaling til samme bolig i stedet lægges 200.000 kroner.

I en analyse i maj pegede Nationalbanken netop på udbetalingskravet som et af de tiltag, der bør overvejes.

Kravet er ifølge banken lavt sammenlignet med i andre nordiske lande, og samtidig låner de fleste førstegangskøbere helt op til grænsen.

* Afdragsfrihed

Et andet sted, der kan sættes ind, er over for den såkaldte afdragsfrihed.

Det er lån, hvor man i perioder ikke betaler af på gælden, men kun betaler rente og bidragssats.

Det er også et sted, Nationalbanken har peget på, der kan sættes ind over for de højt gældsatte boligejere.

De afdragsfrie realkreditløn blev tilladt i 2003, og udbredelsen steg støt op til finanskrisen. Efter en årrække med fald er de igen stigende.

* Rentefradrag

Et tredje sted, hvor man kan gribe ind, er rentefradraget, som betyder, du skal betale mindre i skat, hvis du betaler renter på en gæld.

Det har professor i finansiering Jesper Rangvid, Copenhagen Business School, peger på som et muligt sted at regulere.

Renten på realkreditlån, der kan finansiere op til 80 procent af pengene til købet af en ejerbolig, er i øjeblikket meget lav.

Det betyder ifølge professoren, at der ikke gives store fradrag, og at der derfor kan ændres med relativt små konsekvenser.

Kilder: Nationalbanken, Ritzau.