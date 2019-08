FAKTA: Sådan bestemmes prisen på dit boliglån

* I modsætning til et almindeligt lån i banken er realkreditlån baseret på obligationer, og det er derfor udbud og efterspørgsel på de finansielle markeder, der afgør, hvad ens boliglån i sidste ende koster.

Det er typisk den billigste måde at finansiere boligen på. Læs her, hvordan prisen på ens realkreditlån bliver bestemt:

Når man skal låne penge til hus, lejlighed eller sommerhus, vil man ofte tage et realkreditlån, medmindre man selv har råd til at betale den fulde pris.

* Når man får et realkreditlån, foregår det ved, at ens realkreditinstitut udsteder en obligation for det beløb, man vil låne, som så bliver solgt til en investor på de finansielle markeder, der dermed finansierer lånet. Investoren kan for eksempel være en pensionskasse.

* Realkreditobligationer anses som en sikker investering, fordi de har pant i fast ejendom. Derfor kræver investorerne ikke så høj en rente.

* Realkreditlån bliver udstedt af realkreditinstitutter, der er en slags specialbanker, som kun må give lån med sikkerhed i fast ejendom, som er finansieret med realkreditobligationer.

* De danske realkreditinstitutter er Totalkredit (ejet af Nykredit), Realkredit Danmark (ejet af Danske Bank), Nordea Kredit (ejet af Nordea) og Jyske Kredit (ejet af Jyske Bank).

* I praksis sælger realkreditselskaberne ikke obligationen bag det enkelte boliglån - det foregår typisk i store puljer på de finansielle markeder - i praksis på store auktioner.

* Man modtager de penge, der kommer ind fra salget - minus diverse omkostninger til realkreditinstituttet og tinglysningsafgifter til staten.

* Det er dog ikke muligt at sælge obligationen til det fulde beløb - altså kurs 100 - og man vil derfor skulle låne et lidt højere beløb, end det man på papiret har brug for.

* Når der er stor interesse for at købe danske realkreditobligationer, falder renten, mens kursen stiger.

* Der vil typisk være større interesse for at købe realkreditobligationer, når der er dårlige tider eller uro på aktiemarkedet. I 2019 har handelskrigen mellem Kina og USA og frygt for en nedgang i verdensøkonomien givet større appetit på realkreditobligationer, og det har betydet rekordlave renter.

* Ud over renten på realkreditlånet er der gebyrer, som skal betales, hvilket påvirker den samlede pris på lånet. De er kendt som bidragssatser, som det enkelte realkreditinstitut selv fastsætter. Satserne beregnes efter, hvor stor en del af boligens værdi, lånet udgør.

* Som boligejer kan man maksimalt belåne 80 procent af boligens værdi med et realkreditlån. Man skal selv lægge mindst 5 procent af boligens pris. De sidste 15 procent kan man for eksempel finansiere med et banklån, hvor renten vil være højere end på realkreditlånet.

Kilder: Bolius, Finans Danmark, Totalkredit, Nordea.