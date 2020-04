FAKTA: SAS er født som skandinavisk samarbejdsprojekt

SAS har tirsdag varslet, at selskabet vil afskedige lidt under halvdelen af sine medarbejdere på grund af coronakrisen.

* Første tur gik til New York 17. september 1946. Turen tog 25 timer, og det var nødvendigt at gøre tre stop på vejen for at tanke.

* Før coronakrisen havde SAS mere end 800 daglige afgange, og om året fløj selskabet omkring 30 millioner passagerer til over 125 destinationer i verden.

* Coronakrisen har dog givet et stort dyk i antallet af afgange og passagerer, og det har naturligt nok gjort ondt på SAS' økonomi.

* I marts fløj selskabet eksempelvis med omkring en million passagerer. Det var cirka 60 procent færre passagerer end i samme måned året før.

* Sverige og Danmark ejer 29 procent af aktierne i SAS. Tidligere har den norske stat også været aktionær.

* SAS havde ved udgangen af januar lidt over 10.000 fuldtidsansatte.

Kilder: SAS og Ritzau.