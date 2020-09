FAKTA: Pumpegigant blev grundlagt i en kælder i Bjerringbro

Grundfos har tirsdag meldt ud, at 600 ansatte står til at miste jobbet som led i en ændring af pumpekoncernens struktur.

Læs her mere om virksomheden, der især er kendt for at fremstille pumper.

* Pumper fra Grundfos bliver brugt over alt i industrien og erhvervs- og boligejendomme - for eksempel til varme og aircondition, vandforsyning og rensning af spildevand.