FAKTA: Offentligt ansatte skal forny overenskomster

* Inden da har parterne hver især fundet frem til deres ønsker og krav til forhandlingerne.

* En overenskomst er en aftale mellem et fagforbund og en arbejdsgiverorganisation.

* Aftalen omhandler forhold som løn, arbejdstid, ferie, efteruddannelse, indbetaling til pension, særlige rettigheder for seniorer og vilkår under sygdom og barsel.

* Sidst, der blev forhandlet, var i 2018. Her havde parterne så svært ved at nå til enighed, at de måtte have hjælp i Forligsinstitutionen. Efter lange og svære forhandlinger lykkedes det at undgå en storkonflikt og lande aftaler.

Kilder: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos) på Københavns Universitet og Ritzau.