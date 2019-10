FAKTA: Novozymes' produkter kan være i dit vaskepulver

Læs mere om selskabet her:

* Kimen til selskabet blev lagt i 1925. Novozymes var oprindelig en del af Novo Nordisk, men i 2000 blev Novo splittet i tre selvstændige selskaber - Novo Nordisk, Novozymes og Novo.

* Enzymer er proteiner dannet af levende celler, som sætter kemiske processer i gang.

* Vaskemidler er selskabets største forretningsområde, men Novozymes' enzymer og mikroorganismer bliver brugt til alt fra at blødgøre læder til at rense spildevand og producere bioethanol.

* Novozymes kan altså meget vel have været med til at sørge for, at dit vasketøj bliver rent, når det har været en tur i maskinen, at dine skindhandsker er bløde, og at dit brød holder sig frisk i mere end én dag.

* Selskabet har mere end 700 produkter i 130 lande og mere end 6000 ansatte fordelt over hele verden.

* Novozymes investerer en del i forskning og udvikling og har mere end 6500 patenter - heraf omkring 6000 aktive patenter.

* Selskabets administrerende direktør, Peder Holk Nielsen, forlader sin stilling i begyndelsen af 2020 for i stedet at blive afløst af en ekstern direktør uden for Novo-gruppen.

* Peder Holk Nielsen har været hos Novozymes i 35 år, heraf de 25 som en del af ledelsesteamet.

Kilder: Novozymes, Gyldendals Store Danske.