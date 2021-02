FAKTA: Novo Nordisk er blevet global kæmpe på 100 år

* Novo Nordisk blev grundlagt i 1923, da en gruppe danske forskere besluttede at sætte insulin i produktion.

Læs mere om virksomheden, der fredag morgen er kommet med regnskab for tredje kvartal af 2020:

Novo Nordisk er på knap 100 år gået fra at være en lille gruppe forskere til en verdensomspændende medicinalvirksomhed med omkring 44.700 ansatte.

* Selskabet har siden udviklet sig til at være førende inden for diabetesbehandling.

* Samtidig har selskabet en række produkter inden for behandling af blødersygdomme, væksthormonbehandling og hormonpræparater.

* Et af de seneste produkter på hylden er diabetesmidlet Ozempic, der er udråbt som fremtidens store væksthåb.

* Virksomheden er i dag vokset til at være Danmarks største virksomhed målt på markedsværdi. Novo Nordisk er noteret på fondsbørsen i København.

* Novo Nordisk omsatte i 2020 for omtrent 127 milliarder kroner og havde et overskud på over 42 milliarder korner.

* Novo Nordisk har hovedkvarter i Bagsværd, men beskæftiger omkring 44.300 ansatte i omkring 80 lande. Af dem er cirka 16.500 i Danmark.

* Novo Nordisk har fabrikker på fem kontinenter, og produkter fra selskabet sælges i mere end 170 lande.

Kilde: Novo Nordisk.