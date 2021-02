FAKTA: Nordeas rødder går 200 år tilbage

Her følger en oversigt over Nordea, der er den største finanskoncern i Norden:

Nordea er torsdag kommet med årsregnskab for 2020.

* Ud over at drive bankforretninger gør Nordea sig også inden for blandt andet pension, realkredit og forsikring.

* Nordea har omtrent 28.000 medarbejdere.

* Nordea er til stede i Danmark, Sverige, Norge og Finland og også på nye markeder som Estland, Letland, Litauen og Rusland. I alt er Nordea "til stede" i 20 lande.

* De fire nordiske banker Nordbanken i Sverige, Merita Bank i Finland, Unibank i Danmark og Christiania Bank og Kreditkasse i Norge fusionerede fra slutningen af 1990'erne og er siden 2001 blevet drevet under navnet Nordea.

* Nordea har rødder tilbage til starten af 1820'erne. Nordeas "familietræ" omfatter således flere end 300 banker.

* Banken har danskeren Frank Vang-Jensen som sin administrerende direktør.

* Bestyrelsesformanden er Torbjörn Magnusson.

* Nordeas hovedsæde blev i 2018 rykket fra Stockholm til Helsinki, da banken var utilfreds med ny regulering mod de svenske banker.

Kilde: Nordea.