FAKTA: Nationalbanken giver bud på økonomiens udvikling

Her spås bruttonationalproduktet (bnp) at vokse 3,8 procent. I juni blev der skønnet en vækst på 3,3 procent.

I en ny analyse vurderer Nationalbanken, at udsigterne for den danske økonomi i år er blevet lysere.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Her kan du blive klogere på analysen, der kommer flere gange om året:

* Nationalbanken præsenterer to gange om året sit bud på, hvordan dansk økonomi vil udvikle sig den kommende tid.

* Helt ekstraordinært er onsdagens analyse dog den tredje af sin slags i 2021, da Nationalbanken valgte at komme med en ekstra i juni.

* Det skyldtes, at udbruddet af coronavirus havde haft stor indflydelse på væsentlige dele af aktiviteten i samfundet.

* I analysen kommer Nationalbanken med sit bud på flere ting. Blandt andet hvordan økonomien og boligmarkedet ventes at udvikle sig.

* Analysen er dog kun et bud på, hvordan økonomien kan udvikle sig, ud fra den viden økonomerne har, når den laves.

* Facit kan vise sig at blive et helt andet, hvis der sker uventede ting. For eksempel hvis en pandemi rammer verden.

* I september 2019 spåede Nationalbanken, at Danmarks bruttonationalprodukt i 2020 ville vokse 1,5 procent. Ifølge de nyeste tal faldt det dog 2,1 procent.

* I analysen er også en stribe anbefalinger til, hvordan den økonomiske politik bør indrettes. For eksempel om der er tid til at stramme finanspolitikken.

* Nationalbanken er ikke alene om at analysere økonomien. Finansministeriet kommer også med sit bud på, hvordan den ventes at udvikle sig.

Kilde: Nationalbanken.