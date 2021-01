FAKTA: Næsten 10 millioner job er forsvundet i USA

Den amerikanske økonomi skrumpede med 3,5 procent i 2020, hvilket er det største tilbageslag siden 1946.

Det har også sat sine spor på det amerikanske arbejdsmarked, hvor millioner har mistet deres job.

Der bliver løbende offentliggjort forskellige tal, som giver et indblik i, hvordan udviklingen går på USA's arbejdsmarked, som bliver fulgt tæt, fordi USA er verdens største økonomi.

Her kan du se, hvordan det er gået siden coronaudbruddets start i februar sidste år:

* Den samlede beskæftigelse i USA:

- Antallet af personer i beskæftigelse er faldet fra 152,5 millioner før coronaudbruddet til 142,6 millioner i december. Altså er der forsvundet næsten 10 millioner job. Tallet indgår i den månedlige jobrapport - også kendt som kongetallet. Det omfatter ikke ansatte i landbruget.

* Arbejdsløsheden - tallet bliver beregnet ved en rundspørge i befolkningen. Indgår i den månedlige jobrapport.

- Inden coronakrisen var arbejdsløsheden på rekordlave 3,5 procent. Den steg i april helt op til 14,8 procent, men er siden faldet igen og er aktuelt på 6,7 procent.

- Tallet dækker over de personer, der er klar til at tage et job og er jobsøgende. Det reelle tal for ledige vil være højere, fordi folk godt kan være ledige, men ikke er aktivt jobsøgende - for eksempel fordi de ikke tror på, at de kan finde et job.

* Personer på understøttelse:

- I foråret var der en voldsom stigning i antallet af personer, der søgte understøttelse.

- Før coronakrisen var omkring to millioner på understøttelse. I juni var antallet af personer på understøttelse oppe på knap 33 millioner.

- Tallet indeholder også de amerikanere, som er midlertidigt hjemsendt fra deres job og er omfattet af forskellige hjælpepakker.

- Der er i dag cirka 16 millioner, som modtager understøttelse. Omkring to tredjedele af dem er omfattet af hjælpepakker, der er søsat under coronapandemien.

- Efter finanskrisen toppede antallet af personer på understøttelse med 12 millioner i starten af 2010.

Kilder: Det amerikanske beskæftigelsesministerium, Nykredit.