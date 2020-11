FAKTA: Minkbranchens magtfulde fællesskab

Det sker, efter at alle mink i Danmark er beordret aflivet.

Læs her mere om, hvad Kopenhagen Fur er:

* Kopenhagen Fur blev stiftet i 1930 og er verdens største auktionshus for pels og et andelsselskab for danske minkavlere.

* I 2018/2019 blev 24,8 millioner minkskind solgt gennem Kopenhagen Fur. 12,8 millioner minkskind blev produceret i Danmark.

* I samme periode omsatte Kopenhagen Furs auktioner for 5,2 milliarder kroner.

* Branchen boomede i 2013, hvor Kopenhagen Fur auktionerede skind for 13,3 milliarder kroner.

* Kopenhagen Fur har omkring 300 ansatte.

Kilder: Kopenhagen Fur, Finans.dk.