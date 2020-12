FAKTA: Lukkede butikker skal bremse smittespredningen

Fra mandag skal liberale erhverv holde lukket foreløbigt frem til 3. januar.

Det skyldes et forsøg fra regeringen på at bremse den seneste tids stigning i smittetallene.

Læs her, hvilke slags forretninger der skal lukke, og hvad der ellers skal lukke som følge af et politisk forsøg på at bremse smittespredningen:

* Visse liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, lukkes fra 21. december til og med 3. januar.