FAKTA: Løn, seniorer og mere frit valg er på bordet

Men derudover er der også en række andre temaer - det er blandt andet:

* Rekruttering:

I kommunerne er der store problemer med at skaffe hænder nok for eksempel i ældreplejen. Arbejdsgiverne i KL vil derfor have mulighed for at øremærke en del af lønkronerne til at tilgodese de kritiske områder i en såkaldt rekrutteringspulje.

* Fritvalgsordning:

Fra lønmodtagernes organisationer ønsker man - med inspiration fra en eksisterende ordning i det private - en ordning, hvor ansatte kan konvertere lønkroner til for eksempel pension eller frihed.

* Seniorordninger:

Bedre forhold for de ældste ansatte skal sikre, at det er attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet.

Kilde: Organisationerne, FAOS på Københavns Universitet.