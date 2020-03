FAKTA: Lego-familien tjener penge på klodser og investeringer

Kirkbi-koncernen, der ejer 75 procent af Lego, har tirsdag offentliggjort et årsregnskab med stor vækst.

Overskuddet er sidste år steget til 16,8 milliarder kroner fra 8,7 milliarder kroner året før.

Her er et overblik over, hvad Kirkbi-koncernen tjener sine penge på:

* Kirkbi-koncernen har en ejerandel på 75 procent i Lego, som er kendt for sine kulørte legeklodser af plastik.