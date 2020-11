FAKTA: Lange åbningstider skal sikre butikker mod smittefare

Juleshopperne skal gerne undgå lange køer og at stå for tæt i butikkerne i år på grund af coronavirus. Derfor har erhvervsministeriet sammen med erhvervslivets organisationer udarbejdet ni opfordringer til virksomheder. Opfordringerne skal hjælpe med at undgå smittesituationer.

Foto: ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix