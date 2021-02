FAKTA: Landets største bank med den estiske møgsag

* Gennem årene voksede banken gennem fusioner med en række lokale og regionale pengeinstitutter.

* I 1976 skiftede Den Danske Landmandsbank navn til Den Danske Bank, som i 1990 fusionerede med Handelsbanken og Provinsbanken.

* Først i 2000 blev navnet på det, der var vokset til Danmarks største bank, ændret til Danske Bank.

* Ifølge Finanstilsynet er Danske Bank stadig den største bank i Danmark målt på den arbejdende kapital. Det er defineret som summen af indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og egenkapitalen.

* I dag er Danske Bank til stede overfor kunder i 12 lande. Banken har omkring 3,3 millioner privat- og erhvervskunder.

* Banken har mere end 22.000 medarbejdere og i underkanten af 200 filialer.

* De seneste år har Danske Bank været i ekstra stort fokus på grund af en sag om formodet hvidvask. Sagen handler om hvidvask for milliarder i en årrække i bankens nu forhenværende estiske filial.

* Sagen har været efterforsket af blandt andet Bagmandspolitiet, og der har været rejst sigtelser mod flere personer, som siden er droppet.

* I januar i år ønskede Per Fiig, fungerende statsadvokat i Bagmandspolitiet, ikke at fortælle til DR, om der stadig var sigtede personer i sagen. Men han fortalte dog, at der stadig var en efterforskning mod banken for at klarlægge, om der kunne gøres ansvar gældende mod banken som juridisk person.

Kilder: Danske Bank, DR.