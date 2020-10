FAKTA: Hvem er dansk økonomis vismænd?

Tirsdag har de økonomiske vismænd fremlagt et nyt diskussionsoplæg.

* Det Økonomiske Råd har til opgave at kigge dansk økonomi efter i sømmene og komme med inspiration og forslag til, hvad samfundet har mest gavn af.

* Det blev oprettet i 1962 og har den selverklærede rolle som "finanspolitisk vagthund".

* Det Økonomiske Råd består af 26 medlemmer. Det er repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, interesseorganisationer, regeringen og Nationalbanken.

* Rådets formandskab består af fire uafhængige økonomer, de såkaldte økonomiske vismænd.

* Vismændene er for tiden professor Carl-Johan Dalgaard, Københavns Universitet (overvismand), professor Lars Gårn Hansen og professor Jakob Roland Munch, begge fra Københavns Universitet, samt professor Nabanita Datta Gupta, Aarhus Universitet.

* Hvert år publicerer De Økonomiske Råds formandskab fire rapporter. To for Det Økonomiske Råd, én for Det Miljøøkonomiske Råd og én fra Produktivitetsrådet.

* Produktivitetsrådet udgøres af De Økonomiske Råds formandskab og betjenes af De Økonomiske Råds sekretariat.

Kilde: De Økonomiske Råd.