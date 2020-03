Artiklen: FAKTA: Her har Scandics hoteller fortsat åbent

Mere end halvdelen af Scandics hoteller lukker i en periode. Læs her, hvilke der fortsat vil have åbent.

Coronakrisen har givet lavere efterspørgsel hos hotelkæden Scandic, som er nødt til midlertidigt at lukke 17 af sine 27 hoteller i Danmark.

Her er en oversigt over de hoteller, der fortsat er åbne, og de hoteller, der lukker for nuværende:

* Åbne hoteller:

- København: Scandic Sydhavnen, Scandic Sluseholmen, Scandic Copenhagen, Scandic Glostrup og Scandic Hvidovre.

- Aarhus: Scandic Aarhus City.

- Aalborg: Scandic Aalborg City.

- Silkeborg: Scandic Silkeborg.

- Kolding: Scandic Kolding.

- Esbjerg: Scandic Olympic.

* Lukkede hoteller:

- København: Scandic Webers, Scandic Palace Hotel, Scandic Kødbyen, Scandic Front, Scandic Falkoner og Scandic Eremitage.

- Aarhus: Scandic The Mayor, Scandic Aarhus Vest.

- Odense: Scandic Odense.

- Aalborg: Scandic Aalborg Øst.

- Frederikshavn: Scandic The Reef.

- Ringsted: Scandic Ringsted.

- Herning: Scandic Regina.

- Horsens: Scandic Bygholm Park.

- Roskilde: Scandic Roskilde Park.

- Sønderborg: Scandic Sønderborg.

- Vejle: Scandic Jacob Gade.

De midlertidige lukninger gælder foreløbig til efter påske.

Kilde: Scandic.