FAKTA: Her er tre scenarier for dansk økonomi i coronakrisen

Danmarks økonomi kommer ikke uden om en stor nedtur i 2020, hvor coronavirusset har ramt landet.

Det vurderer Nationalbanken i en analyse.

Banken har opstillet tre scenarier for, hvordan det kan gå, alt efter hvor hurtigt den lange række restriktioner, der er indført, bliver løftet.

Det gælder for eksempel nedlukning af store dele af det offentlige, restauranter og caféer, forbuddet om at samles mere end ti personer og anbefalinger om ikke at rejse ud af landet. Læs scenarierne her:

* Mildt scenarie: Dansk økonomi skrumper tre procent i 2020:

- Der kommer en hurtig genopretning i både Danmark og udlandet. For eksempel fordi der hurtigt bliver udviklet en vaccine eller behandling.

- Mildt scenarie antager, at de restriktive foranstaltninger gælder indtil påske, som regeringen har meldt ud. Derefter lempes de delvist frem til juni.

* Central scenarie: Dansk økonomi skrumper fem procent i 2020:

- Her sker en gradvis genopretning i Danmark og med en forsinkelse i udlandet, i takt med at udbruddet kommer under kontrol.

- I det scenarie antages det, at de restriktive foranstaltninger gælder indtil efter påske, som regeringen har meldt ud. Derefter lempes de delvist frem til september.

* Hårdt scenarie: Dansk økonomi skrumper ti procent i 2020:

- I dette scenarie vil genopretningen af økonomien trække ud - for eksempel fordi udbruddet blusser op i slutningen året - eller især hvis nedturen i udlandet bliver lang og dyb.

- I det scenarie vil de restriktioner, der er søsat for at inddæmme coronavirus, gælde indtil slutningen af juni og derefter gradvist blive lempet frem mod årsskiftet.

Kilde: Nationalbanken.