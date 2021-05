FAKTA: Her er tre scenarier for Forligsinstitutionen

Hvis parterne ikke kan blive enige, kan en konflikt bryde ud mellem torsdag 20. maj og fredag 21. maj.

Se tre mulige scenarier for det kommende forløb her:

* Flere møder:

- Er der gang i forhandlingerne, kan der planlægges flere møder. Afsluttes forhandlingerne ikke, inden den varslede konflikt skal begynde, kan forligsmanden udskyde konflikten med to uger, hvorefter de kan bryde ud på femtedagen. Det kan gøres i alt to gange.

* Aftale:

- Der kan komme så meget skred i forhandlingerne, at arbejdsgivere og lønmodtagere enten selv bliver enige eller nikker ja til et mæglingsforslag. Det skal herefter sendes til afstemning blandt medlemmerne.

* Sammenbrud:

- Hvis forhandlingerne står helt i stampe, kan forligsmanden når som helst vælge at give op. Herefter kan de varslede konflikter bryde ud på femtedagen efter.

- Det kan resultere i nye forhandlinger eller i et regeringsindgreb, hvor konflikten standses med en lov. Det kræver, at et flertal i Folketinget vil stemme for.

- Det skete senest tilbage i 2013, da politikerne greb ind og afsluttede en konflikt, der i 25 dage havde lagde skolerne øde hen, da lærerne og Kommunernes Landsforening (KL) ikke kunne blive enige om en ny overenskomst.

Kilder: Forligsinstitutionen, Dansk Sygeplejeråd, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ritzau.