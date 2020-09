FAKTA: Her er de fire påbud til Danske Bank

Danske Bank har fået fire påbud af Finanstilsynet, der skal sikre, at banken i fremtiden agerer bedre over sine kunder, hvis der bliver begået fejl.

Påbuddene er en udløber af en sag, hvor banken gennem en årrække har opkrævet for mange penge fra kunder, der havde gæld i banken.

Læs de fire påbud her:

1. Danske Bank skal stoppe inddrivelsen af gæld fra alle kunder i inkassoafdelingen - undtagen fra de kunder, hvor der er en ubetydelig risiko for, at gælden er fejlbehæftet.

Alle kunder skal dog have mulighed for at standse indbetalingen, og det skal ske uden ekstraomkostninger for kunderne.

2. Alle berørte Danske Bank-kunder skal informeres individuelt.

3. Banken skal fremadrettet sikre, at banken straks stopper med at opkræve penge, den ikke har ret til, når banken konstaterer en fejl.

4. I fremtiden skal Danske Bank sikre, at kunderne straks bliver informeret individuelt, hvis banken mener, at kunderne kan være berørt af fejl.

Kilde: Finanstilsynet.