FAKTA: Her er Vestagers skattesager med giganter

EU-Kommissionen kom i 2016 frem til, at Irland har givet ulovlige skattefordele til Apple. Kommissionen krævede, at Apple betalte 13 milliarder euro ekstra i skat til Irland.

Her er et overblik over skattesagerne:

Skattesagen mod Apple er blot en blandt flere store EU-skattesager, som kommissionen med EU-kommissær Margrethe Vestager har kørt eller har kørende. Se overblik her:

EU-Kommissionen har fredag besluttet at anke en nylig afgørelse fra EU-Domstolen mod Apple og Irland om en skatteaftale, som kommissionen har betegnet som ulovlig statsstøtte.

Domstolen underkendte EU-Kommissionens afgørelse, som fredag er anket til domstolens øverste instans.

* Nike (2014-)

EU-Kommissionen har siden 2014 undersøgt sportsmærket Nikes skatteforhold. I januar 2019 konkluderede Vestager, at Nike betaler for lidt i skat på grund af ulovlige aftaler med Holland.

Vestager åbnede en sag mod Holland, som kan ende med at skulle opkræve yderligere skat fra Nike.

* Amazon (2014-)

I 2017 konkluderede EU-Kommissionen, at Luxembourg har givet amerikanske Amazon ulovlige skattefordele. Landet blev pålagt at opkræve 250 millioner euro af Amazon.

Luxembourg har nægtet og appelleret afgørelsen.

* Starbucks (2015-2019)

I 2015 konkluderede EU-Kommissionen, at Holland har givet skattefordele til kaffekæden Starbucks. Den krævede, at Starbucks skal betale 25,7 millioner euro til Holland.

Men i en afgørelse fra EU-Domstolen i september 2019 lød det, at "EU-Kommissionen ikke har været i stand til at bevise, at Starbucks havde en fordel". Sagen mod Holland og Starbucks blev altså afvist.

* Fiat (2015-2019)

EU-Kommissionen sagde i 2015, at Luxembourg har givet bilfirmaet Fiat Chrysler en lidt for fordelagtig skatteaftale. Luxembourg skulle kræve 30 millioner euro fra bilfabrikanten.

EU-Domstolen stadfæstede EU-Kommissionens afgørelse mod Fiat Chrysler i september 2019.

* Energikæden Engie (2016-)

Vestager konkluderede i juni 2018, at Luxembourg gav det franske energiselskab Engie skatteaftaler, der betød, at selskabet slap for billigt i skat.

Luxembourg skal kræve 120 millioner euro i skat fra selskabet.

Kilder: EU-Kommissionen, EU-Domstolen, Ritzau og Reuters.