FAKTA: Gigantisk opkøb kan gøre Tryg størst i Skandinavien

På det danske marked er der lavet en lidt speciel konstruktion, hvor Intact og Tryg vil dele ejerskabet af Codan.

Til gengæld får Intact aktiviteterne i Canada, Storbritannien og resten af verden.

Læs her, hvor stor Tryg bliver, hvis handlen falder på plads:

* Tryg bliver det største forsikringsselskab i Skandinavien med omkring 5,3 millioner kunder og 6000 medarbejdere.

* Tryg forventer at øge omsætningen til 31,7 milliarder kroner fra de nuværende 21,8 milliarder kroner.

* Tryg forventer at kunne fordoble sin indtjening fra forsikringer til 6,3 milliarder kroner.

* Tryg forventer at kunne hente besparelser på 900 millioner kroner om året gennem handlen. Det er blandt andet på administration og indkøb.

* I Norge og Sverige forventer Tryg, at staben af ansatte skal være skåret med 10-15 procent i 2024. Det forventes delvist at ske via naturlige afgange, men der kan ifølge Tryg ikke undgås afskedigelser.

Kilde: Tryg.