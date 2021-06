FAKTA: Finansiel risikoovervåger kan opfordre til indgreb

I marts flagede rådet for, at der formentlig ville komme en henstilling om et indgreb ved det næste møde, der finder sted mandag.

Her kan du blive klogere på rådet og dets arbejde:

* Det Systemiske Risikoråd blev nedsat i 2013 i kølvandet af finanskrisen, som ramte i 2008.

* Det holder øje med mulige finansielle risici og skal være med til at undgå, at nye kriser rammer Danmark.

* Rådet kommer med udtalelser af forskellig styrke. Det kan være i form af en observation, en advarsel eller en henstilling.

* Henstillingen er i form af et konkret forslag om et initiativ, der kan være med til at løse den trussel, rådet mener at have set.

* Rådet er rådgivende. Det er derfor ikke sikkert, at politikerne vælger at følge det forslag, der kommer.

* Hvis ikke det er tilfældet, skal rådet seneste tre måneder efter have modtaget et svar på, hvorfor det ikke er tilfældet.

* Rådet består af repræsentanter for Nationalbanken, Finanstilsynet, flere ministerier og tre uafhængige eksperter.

* Medlemmerne udpeges af erhvervsministerier for op til fire år ad gangen. De kan vælges flere gange.

* Formandsposten sidder formanden for Nationalbankens direktion på. Det er lige nu Lars Rohde.

Kilder: Det Systemiske Risikoråd.