FAKTA: ECB er med til at diktere renten i Danmark

* Centralbankens rente styrer delvist rentebevægelserne i hele eurozonen.

* Danmark har fastkurspolitik for kronen i forhold til euroen, som skal ligge i et spænd mellem 729 og 763 kroner for 100 euro.

* For at leve op til politikken er Nationalbanken nødt til at lægge sig tæt op ad ECB's rente.

* Hvis renten i Nationalbanken for eksempel er markant højere end i ECB, vil det vil være mere attraktivt at købe danske kroner i stedet for euro, og det vil betyde, at kronen vil stige i kurs og risikere at komme ud af det spænd.

* Renten har været på nul procent eller negativ hos ECB siden 2012, og billedet har været nogenlunde det samme hos Nationalbanken.

* Grunden, til at ECB overhovedet har indført negative renter, er, at banken har som mål at sikre en løbende inflation på to procent i eurozonen og understøtte økonomien.

* Efter finanskrisen har ECB løbende sat renten ned for at sende inflationen op og sparke gang i væksten. De negative renter skal tilskynde banker til mere udlån, hvilket igen skal skabe vækst i økonomien.

* Indtil i starten af 2019 var forventningen blandt økonomer og banker, at tiden med negative renter lakkede mod enden.

* Men forhold som handelskrig, brexit og corona har fået ECB til at udskyde planerne om at sætte renten op.

* Lige nu ligger ECB's rente på minus 0,50 procent, hvilket er rekordlavt.

Kilder: ECB og Ritzau.