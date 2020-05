FAKTA: Derfor har Norwegian brug for en redningsplan

Læs her mere om, hvorfor Norwegian har brug for en redningsplan:

* Norwegian er økonomisk udfordret efter en årrække med stor vækst og nu også coronakrisen, som forhindrer folk i at flyve.

* De seneste to år har selskabet haft milliardunderskud, og for nylig hentede selskabet flere milliarder kroner blandt ejerne.

* Desuden har Norwegian søsat en spareplan, der skal få selskabet til at blive profitabelt igen.

* Ruter og baser i blandt andet Europa og USA skal lukkes ned, der er solgt fly, og levering af nye er sat på pause. Samlet skal der spares mere end en milliard kroner i år.

* Blandt andet i Danmark har Norwegian begæret flere datterselskaber konkurs, og flere hundrede medarbejdere i Danmark er afskediget som følge deraf.

* Før coronakrisen stod Norwegian for cirka 18 procent af trafikken i Københavns Lufthavn. Det gjorde selskabet til det næststørste i lufthavnen efter SAS.

* Norwegian har fortsat planer med Danmark, men hvordan selskabet kommer til at flyve til og fra Danmark, er endnu for tidligt at sige.

* I den redningsplan, der mandag er blevet godkendt, har Norwegian foreslået långivere som leasingselskaber og andre kreditorer, at man konverterer gæld til aktier.

* Det vil betyde, at de eksisterende aktionærer i Norwegian komme til at eje en meget lille andel af det samlede antal aktier i selskabet.

* Med redningsplanen øges Norwegians egenkapital kraftigt, og det giver selskabet ret til at opnå statsstøtte i Norge.

Kilder: Norwegian og Ritzau.