FAKTA: Danske Bank solgte produkt og forventede tab til kunder

Danske Bank solgte i 2017 og 2018 et investeringsprodukt til kunder i Danmark, selv om banken forventede, at kunderne rent faktisk ville tabe penge på det.

Danske Bank skruede i 2017 op for gebyrerne for et af sine investeringsprodukter. Det har betydet, at 87.000 kunder har betalt i alt 400 millioner kroner for meget i gebyrer.

Samtidig har prisforhøjelsen betydet, at nogle af kunderne er blevet rådet til at vælge et produkt, der ikke kunne betale sig at kaste penge efter.

Her følger fakta over sagen:

* Danske Bank har opkrævet for høje gebyrer for 87.000 kunder, der i 2017 og 2018 investerede deres penge i produktet Flexinvest Fri. Gebyrerne blev hævet 1. juli 2017.

* Flexinvest Fri er et produkt, hvor man lader bankens investeringsfolk stå for at udvælge de værdipapirer, der skal investeres i. Det tager banken et gebyr for, som bliver fratrukket ens opsparing.

* Alle 87.000 kunder har betalt for meget i gebyr, og for nogle af kunderne har de forhøjede gebyrer betydet, at produktet ikke var egnet for dem. Det afhænger blandt andet af deres risikoprofil og tidshorisonten for investeringen.

* Ifølge Finanstilsynet solgte Danske Bank produktet på et tidspunkt, hvor banken samtidig forventede, at kundernes afkast efter gebyrer var lavere end den renten på nul procent, som er på en normal bankkonto.

Det vil sige, at banken forventede, at kundernes investeringer rent faktisk ville falde i værdi.

* Finanstilsynet er ved at undersøge sagen og forventer at komme med en afgørelse i sensommeren. Direktør Jesper Berg kalder sagen "meget alvorlig".

* Danske Bank blev klar over, at der var et problem, da en ansat i september 2018 gjorde bankens interne kontrolgruppe opmærksom på gebyrerne. Derudover har et mindre antal kunder klaget over de forhøjede gebyrer.

* Danske Bank har som følge af sagen valgt at fyre bankdirektør Jesper Nielsen, der var en af de ansvarlige direktører, som stod bag beslutningen om at hæve gebyrerne.

* Gebyrerne blev hævet i 2017, forud for at en ny lovgivning - kaldet Mifid II - der trådte i kraft i starten af 2018.

* Danske Bank vil kompensere de 87.000 kunder, der samlet får 400 millioner kroner retur. En typisk kunde får 1000-2000 kroner.

* Danske Bank har sænket gebyrerne for Flexinvest Fri i november 2018.

Kilder: Danske Bank, Finanstilsynet.