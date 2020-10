FAKTA: Danske Bank-fejl kan have kostet kunder penge

Her er en oversigt over de seneste fejl, som banken har fundet:

Danske Bank har fundet fejl i en lang række ældre kundesager, som kan have kostet penge for nogle kunder. Det oplyser banken torsdag.

* En gruppe kunder på tværs af Norden har oplevet, at en aftalt strategi for deres investeringer ikke er blevet fulgt. Det kan have haft konsekvenser for afkastet - både i positiv og negativ retning.

* 5500 danske kunder har fået en utilstrækkelig service i bankens rådgivning i forhold til udbytteskat. Det har betydet, at udbetaling af refusioner har været betydeligt forsinkede.

* I underkanten af 100 privatkunder i Danmark har i deres lånevilkår haft stående, at løbetiden på lånene var uendelig. De har ikke fået god nok rådgivning.

Desuden har en mindre gruppe kunder haft usædvanlig lang løbetid på deres lån, og de kan derfor have haft brug for rådgivning om tilpasning, hvilket banken ikke har ydet.

* 27.000 privat- og erhvervskunder i Norden og Luxembourg har fået en forkert opgørelse af tab og gevinster på aktiehandler i deres netbank eller mobilbank.

De har dog fået de rigtige beløb udbetalt, men opgørelsen har været forkert på grund af fejl i et underliggende it-system.

Kilde: Danske Bank.