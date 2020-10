FAKTA: Danmarks største typehusfirma vil på børsen

* HusCompagniet står for at opføre færdigbyggede huse.

HusCompagniet vil børsnoteres på fondsbørsen i København. Det sker efter planen inden jul. Læs mere om firmaet her:

* Virksomhedens rødder går tilbage til 1972, men det nuværende navn stammer fra 2010, hvor de to firmaer Interbyg og FM-Søkjær blev slået sammen.

* HusCompagniet har 16 kontorer i Danmark. Samlet har virksomheden 437 ansatte.

* I 2019 aftalte HusCompagniet at gå sammen med konkurrenten eurodan-huse, men de opgav fusionen, efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde udtrykt bekymring om, at den kunne skade konkurrencen.

* HusCompagniet har siden 2015 været ejet af den svenske kapitalfond EQT.

* I 2019 havde HusCompagniet en omsætning på 3,7 milliarder kroner, mens resultatet på bundlinjen viste et rundt nul - blandt andet på grund af udgifter til nedlukning af tyske og svenske aktiviteter.

* I 2016-2018 lød overskuddet på mellem 85 og 111 millioner kroner om året.

* For 2020 venter HusCompagniet en omsætning på 3,55-3,60 milliarder kroner og et overskud før særlige poster på 215-220 millioner kroner.

Kilde: HusCompagniet.