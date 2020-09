FAKTA: Chr. Hansen tjener penge på yoghurt og kosttilskud

Læs mere om Chr. Hansen her:

Den danske virksomhed Chr. Hansen har onsdag afleveret regnskab for første halvår, der viste fremgang i både omsætning og indtjening.

* Virksomheden blev grundlagt i 1874 af apoteker, fabrikant og godsejer Christian D.A. Hansen.

* I dag er det en verdensomspændende virksomhed med mere end 2500 medarbejdere fordelt på 30 lande.

* Hovedproduktionen foregår i Danmark, Frankrig, Tyskland og USA.

* Chr. Hansen har hovedsæde i Hørsholm nord for København.

* Chr. Hansen har tre forskellige forretningsområder:

- Culture & Enzymes-divisionen producerer blandt andet kulturer og enzymer til fødevarebranchen og især mejeribranchen.

- Health & Nutrition-divisionen fremstiller produkter til virksomheder, som gør sig inden for kosttilskud, modermælkserstatning, håndkøbsmedicin og dyrefoder.

- Natural Colors-divisionen fremstiller naturlige farver til fødevarebranchen. Det er især til is, mejeriprodukter, frugtblandinger, drikkevarer og færdigretter. Det er den afdeling, som Chr. Hansen lørdag har oplyst, at den sælger for omkring seks milliarder til den svenske kapitalfond EQT.

* Administrerende direktør er mexicaneren Mauricio Graber.

Kilde: Chr. Hansen.