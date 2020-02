FAKTA: Boeing overhalet på omsætning af Airbus efter rædselsår

Boeing har gennem 2019 været klemt af et flyveforbud for selskabets fly af typen Boeing 737 MAX, og i årets løb er Airbus strøget forbi Boeing på omsætning.

De to flyproducenter Airbus og Boeing sidder tungt på markedet for fremstilling af passagerfly.

Her følger en oversigt over størrelsen på de to virksomheder.

* Omsætning:

- Boeing: 76,6 milliarder dollar i 2019 - et fald fra 101,1 milliarder i 2018.

- Airbus: 77,7 milliarder dollar i 2019 - en stigning fra 69,6 milliarder dollar i 2018.

* Resultat:

- Airbus: Underskud på 1,53 milliarder dollar - et fald fra et plus på 10,46 milliarder dollar i 2018.

- Boeing: Underskud på 636 millioner dollar - et fald fra overskud på 3,33 milliarder dollar i 2018.

* Ordrebog:

- Boeing: 377 milliarder dollar - herunder 5400 passagerfly.

- Airbus: 514 milliarder dollar - herunder 7500 passagerfly.

* Antal ansatte:

- Airbus: 135.000.

- Boeing: 153.000.

Kilder: Airbus og Boeing.