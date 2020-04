FAKTA: Amerikanske storbanker forbereder sig på tab

Her er en oversigt over de hensættelser, USA's fem største banker har lavet i forbindelse med deres regnskaber for første kvartal, der er offentliggjort tirsdag og onsdag:

* Citigroup: 4,8 milliarder dollar.

* Bank of America: 3,6 millioner dollar.

* Goldman Sachs: 0,9 milliarder dollar.

* JPMorgan: 6,8 milliarder dollar.

* Wells Fargo: 3,1 milliarder dollar.

* Samlet: 19,2 milliarder dollar - eller 131 milliarder kroner.

Kilder: Bankernes regnskaber.