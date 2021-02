FAKTA: Alphabet er et af verdens største internetfirmaer

Her kan du læse mere om Alphabet, der på 20 år er blevet til et af verdens største internetfirmaer:

Alphabet, der er selskabet bag Google, har tirsdag aften dansk tid fremlagt regnskab for 2020.

* Google var oprindeligt kun en algoritme, der lod brugere søge på internettet. Efterfølgende kom flere og flere tjenester på.

* Alphabet har over 132.000 ansatte på verdensplan.

* Firmaets hovedsæde bliver kaldt Googleplex og ligger i byen Mountain View i den amerikanske delstat Californien.

* Ud over at være en søgemaskine på internettet tilbyder Google nettjenester inden for e-mail (Gmail), oversættelse (Google Translate), kort/navigation (Google Earth og Google Maps), arbejde/produktivitet (Google Docs, Sheets og Slides) og meget mere.

* Google har siden 2006 ejet videotjenesten YouTube.

* Efter en intern omstrukturering i 2015 er Google i dag ejet af firmaet Alphabet, der ledes af de to Google-stiftere, Larry Page og Sergey Brin.

Kilder: Google, Business Insider, Information og Forbes.