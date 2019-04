FAKTA: Aflyst fly giver ret til ny rejse eller tilbagebetaling

Det rammer tusindvis af passagerer, som har nogle rettigheder, hvis deres fly er aflyst. Få overblikket her:

Over 1500 SAS-afgange er fredag til søndag blevet aflyst, da piloterne i Skandinavien er gået i strejke.

* Hvis afgangen aflyses, og selskabet ikke selv tilbyder en omlægning til en ny, snarlig afgang, har man ret til at gå til et andet selskab og købe en flyrejse, som det første selskab skal betale.

* Bliver det nødvendigt med en overnatning på grund af en omlægning, skal man tilbydes hotelovernatning og transport mellem hotel og lufthavn.

Hvornår har du ret til forplejning:

* Er man allerede nået ud i lufthavnen, før man ser aflysningen, og man vælger at omlægge til en anden snarlig afrejse, kan man have krav på forplejning.

* Tidspunktet for, hvornår man har ret til mad og drikke, afhænger af, hvor langt man skal rejse.

* Skal man flyve under 1500 kilometer, har man ret til forplejning efter to timer.

* Skal man flyve over 1500 kilometer inden for EU eller mellem 1500 og 3500 kilometer uden for EU, har man ret til forplejning efter tre timer.

* Skal man flyve længere end 3500 kilometer uden for EU, har man ret til forplejning efter fire timer.

* Alkohol hører ikke under forplejning og dækkes altså ikke.

* I en dansk lufthavn kan man gå ud fra at have følgende beløb til forplejning per person: 80-100 kroner til morgenmad, 100-125 kroner til frokost og 125-150 kroner til aftensmad.

* For at få dækket udgifterne, kræver det, at man har gemt kvitteringerne.

Kilder: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Forbrugerrådet Tænk.