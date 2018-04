FAKTA: 3F er klar til fusion mellem LO og FTF

På et hovedbestyrelsesmøde torsdag eftermiddag i Middelfart stemte fagforbundet 3F for en fusion mellem hovedorganisationerne LO og FTF.

Hvis de delegerede på to kongresser i Odense stemmer for fusionen - med to tredjedeles flertal begge steder - vil de to hovedorganisationer slå sig sammen fra 1. januar 2019 under et nyt navn.

* LO er Danmarks største hovedorganisation. Det er en paraplyorganisation for 18 fagforeninger, hvoraf 3F, HK, FOA og Dansk Metal er de største. Håndværkere, industriarbejdere og butiksansatte er blandt de største grupper.

* Der er omkring en million medlemmer af LO's forbund, hvoraf cirka 800.000 er i arbejde. Privatansatte fylder mest.

* FTF er fællesforbund for 75 mindre medlemsorganisationer og har 450.000 medlemmer, med omkring 350.000 i arbejde. Størstedelen er offentligt ansatte.

* De største FTF-forbund er Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, og Bupl, der er pædagogernes fagforening.

Kilder: LO, FTF, Ugebrevet A4.